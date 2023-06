Analyse AOF clôture France/Europe - Des indices au beau fixe ; le CAC 40 au-dessus des 7 400 points

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la semaine et le premier semestre 2023 en beauté. Au cours de cette séance de vendredi qui a été rythmée par une kyrielle d'indicateurs macroéconomiques, les investisseurs ont été rassurés par les chiffres d'inflation qui ont affiché un ralentissement aussi bien en France, aux Etats-Unis que dans la zone euro. Au chapitre des valeurs, Technip Energies a brillé à l'inverse de Casino. Dans le vert toute la semaine, le CAC 40 s'est adjugé 1,19% à 7 400,06 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,02% à 4 399,09 points.

En Europe, l'action ASML s'est repliée de 1,03% à 661,50 euros sur le marché hollandais alors que le 1er septembre 2023, des mesures supplémentaires de contrôle des exportations entreront en vigueur pour les équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs, a indiqué le gouvernement néerlandais. Si aucun pays n'a été cité, ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un accord entre les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon afin de renforcer les restrictions à l'exportation de technologies de fabrication de puces vers les entreprises chinoises.

A Paris , Engie a gagné 0,24% à 4,20 euros après avoir relevé ses perspectives financières pour l'année 2023. Son titre progresse de plus de 8% sur les cinq derniers jours et de plus 13% depuis début 2023. L'énergéticien vise désormais un résultat net récurrent part du groupe entre 4,7 et 5,3 milliards d’euros contre une estimation précédente entre 3,4 et 4 milliards d’euros. L'EBIT hors nucléaire est attendu désormais entre 8,5 à 9,5 milliards d’euros (contre 6,6 à 7,6 milliards d’euros auparavant).

Société Générale (+1,06,% à 23,80 euros) s'est illustré sur la place parisienne à la faveur du relèvement de recommandation de Deutsche Bank, de Conserver à Acheter. L'objectif de cours a été fixé à 34 euros. Le bureau d'études juge qu'il est temps de regarder au-delà des vents contraires au niveau des revenus d'intérêt dans la banque de détail en France en 2023 pour se concentrer sur les vents porteurs en 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en mai en Allemagne alors qu'elles étaient attendues stables, a indiqué Destatis. Elles avaient avancé de 0,7% en avril. Les ventes au détail ont cependant chuté de 3,6% sur un an.

L'inflation en France a ralenti en juin, les prix à la consommation ayant augmenté de 4,5% sur un an après 5,1% en mai. Le consensus visé était de 4,6%. Sur un mois, les prix à la consommation sont en progression de 0,2 % en juin, en ligne avec les attentes. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisée ressort en hausse de 5,3 % en juin, après +6% en mai, contre un consensus de 5,4%. Sur un mois, il ressort en hausse de 0,2%, en ligne avec les prévisions, après -0,1% en mai.

Les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,5 % en mai , après une baisse de 0,8 % en avril, a indiqué l'Insee ce vendredi. Le consensus était de +0,5%. Cette hausse s'explique principalement par une consommation plus importante d'énergie (+2,2 %). La consommation alimentaire est également en hausse de 0,3 %. La consommation de biens fabriqués est quant à elle en légère baisse (‑0,2 %). Sur un an, la consommation des ménages en biens est en baisse de 3,6 %.

En mai, les prix de production de l'industrie française diminuent de nouveau sur un mois (-1,4 % après -4,1 %), indique ce vendredi l'Insee. Sur un an, les prix de production de l'industrie française restent en hausse mais ralentissent (+3,4 % après +5,0 %). Hors énergie, les prix de production de l'industrie française diminuent sur un mois (-0,5 % en mai après -0,3 % en avril) et décélèrent sur un an (+3,5 % après +5,1 %).

En Allemagne, le taux de chômage a légèrement augmenté en juin, a fait savoir l'Agence allemande pour l'emploi. Il s'est élevé à 5,7 % contre un consensus de 5,6% et après un taux de 5,6% en mai. Le pays recense 2,610 millions de chômeurs en augmentation de 28 000 demandeurs sur un mois.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,5% en juin 2023, contre 6,1% en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (11,7%, comparé à 12,5% en mai), suivi des biens industriels hors énergie (5,5%, comparé à 5,8% en mai).

L'indice des prix PCE a augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis alors qu'une hausse de 0,5% était anticipée. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 4,6% en rythme annuel alors qu'une hausse de 4,7% était anticipée. L'indice des prix PCE avait progressé de 0,4% en avril.

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti à 64,4 en juin après 59,2 en mai. Le consensus visé était de 63,9.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,4% en mai et leur consommation de 0,1% pour le même mois. Le marché anticipait une hausse des revenus de 0,3% (après +0,3% en avril) et de la consommation de 0,2% (après 0,6% en avril).

A la clôture, l'euro gagne 0,44% à 1,0915 dollar.