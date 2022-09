Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine teinté d'optimisme

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur les chapeaux de roues, poursuivant le rebond débuté la semaine dernière. Les actions bénéficient de la détente du marché des taux. Le rendement du Bund allemand de même échéance perd 6,2 points de base à 1,641%. Les opérateurs seront très attentifs à la publication demain de l'inflation américaine pour le mois d'août, espérant bien sûr un ralentissement. Ils attendent par ailleurs mercredi une hausse de 75 points de base des taux de la Fed. Le CAC 40 a gagné 1,95% à 6 333,59 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 2,14% à 3 646,51 pts.

Electrolux a gagné 1,5% à 131,44 couronnes suédoises après un avertissement sur résultat et l'annonce d'un plan de réduction des coûts. Le fabricant suédois d'appareils électroménagers fait face à une demande plus faible que prévu depuis cet été, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Le groupe ne s'attendait pas à une baisse aussi rapide de ses ventes entre le deuxième et le troisième trimestre. Il évoque l'impact de l'inflation sur les consommateurs, la dégradation de leur confiance et le niveau élevé des stocks chez ses détaillants.

Le titre du groupe de maisons de retraite Orpea a chuté de 21,54% à 16,445 euros après l’annonce d’un net recul de ses marges au premier semestre, repli qui pourrait se poursuivre sur la seconde partie de l’année. Si le chiffre d'affaires a progressé de 10,9% à 2,295 milliards d'euros, en revanche, certains paramètres ont pesé sur sa rentabilité opérationnelle. Ils ont entraîné un repli de sa marge d'Ebitdar de 24,9% à 18,5% entre les premiers semestres 2021 et 2022.

CGG a gagné 5,5% à 0,966 euro soutenu par la hausse du pétrole. Vers 17h30, le baril de Brent progresse de 1,7% à 93,96 dollars dans un environnement porteur pour les actifs à risque. Par ailleurs, la société spécialisée dans la recherche sismique dédiée à l'industrie pétrolière a annoncé ce matin la finalisation du rachat de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation (ION). Cette opération, dont le montant n'a pas été communiqué, avait été dévoilée début juillet.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 17h30, l'euro perd 0,21% à 1,0129 dollar.