Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine prudent pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note prudente lundi. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,02% à 6 036,14 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,26% à 3 779,68 points. Dans une séance marquée par l'absence de catalyseurs haussiers, les investisseurs du Vieux Continent ont préféré jouer la prudence. Ils attendent la signature mercredi de l'accord de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine. A cette occasion, ils pourront prendre connaissance des termes complets de ce deal commercial et donc de sa réelle portée.

Le millésime 2019 est de nouveau un grand cru pour Porsche. Le constructeur allemand de véhicules haut de gamme, faisant partie du groupe Volkswagen (-0,68% à 181,85 euros), a établi un nouveau record de ventes avec 280 800 véhicules écoulés dans le monde, soit une hausse de 10 % sur un an. Porsche a profité du succès de ses SUV, le Macan (+16 %) et le Cayenne (+29 %).

La méfiance de Nissan envers Renault pourrait être plus profonde qu'on ne l'avait imaginé. Selon le Financial Times, des cadres dirigeants du constructeur japonais auraient accéléré leur réflexion concernant un plan d'urgence secret en vue d'une éventuelle séparation de Renault. Cette information a envoyé le titre du groupe au losange dans les tréfonds du CAC 40, avec un repli de 2,82% à 40,66 euros. Contacté par AOF, Renault n'a pas souhaité faire de commentaire.

Casino a gagné 1,61% à 38,41 euros sur le marché parisien. Le titre a été porté par des informations de Reuters, selon lesquelles le distributeur français serait en discussions avancées sur la cession de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi. Les deux parties se seraient même mises d'accord sur un montant de 750 millions d'euros pour l'enseigne "low cost", mais l'accord ne serait pas encore signé, a précisé une source à l'agence de presse. Ces informations font suite à la marque d'intérêt d'Aldi reçue par Casino en septembre dernier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni n'a pas déçu. Il est ressorti à +0,6% sur un an en novembre dernier conformément aux attentes des économistes. En revanche, la production industrielle britannique a reculé bien plus que prévu en novembre : -1,2% là où les experts visaient -0,1%.

Vers 17h45, l'euro avance de 0,18% à 1,1142 dollar.