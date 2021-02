(AOF) - Au terme d'une séance volatile, les Bourses européennes ont finalement clôturé en légère baisse. La matinée a été marquée par les inquiétudes des investisseurs face à la hausse des rendements obligataires, le taux du 10 ans américain ayant atteint un plus haut d'un an à 1,393%. Les indices se sont toutefois progressivement redressés, grâce à des indicateurs favorables (IFO, Fed de Chicago) et aux propos rassurants de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,11% à 5 767,44 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,23% à 3 704,96 points.

Continental a reculé de 1,91% à 118,05 euros sur la place de Francfort, après avoir annoncé la suspension de son dividende au titre de l'exercice 2020. Une mauvaise surprise qui a pris de court les investisseurs. Dans un contexte de crise du Covid-19, l'équipementier automobile allemand a prévenu que ses comptes 2020 seraient dans le rouge. Pour Stifel, on ne peut nier que le timing est plutôt maladroit et que l'annonce est plutôt tardive, sachant qu'un résultat net négatif est attendu depuis un certain temps.

Au sein d'un secteur automobile mal orienté, Faurecia a abandonné 4,65% à 44,48 euros sur la place de Paris. Dans le sillage de la crise du Covid-19, les comptes de l'équipementier automobile ont basculé dans le rouge en 2020. Le groupe a néanmoins dépassé ses objectifs lors du second semestre, annoncé le retour du dividende et dévoilé des perspectives encourageantes. Des arguments qui n'ont pas suffi à amadouer les investisseurs.

S&P Global Rating a placé la notre de crédit de Vivendi (+0,99% à 26,63 euros) sous surveillance négative, avec une note inchangée à BBB. Cela signifie que le géant des médias pourrait être prochainement dégradé à BBB-, soit seulement un cran au-dessus de la catégorie spéculative. L'agence de notation estime que Vivendi sera "probablement affaibli considérablement" par la scission d'Universal Music Group (UMG), dont l'introduction en Bourse est prévue d'ici la fin de l'année. "

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 92,4 en février 2021, après 90,3 en janvier. Le consensus Reuters visait 90,5 pour février.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago de janvier est ressorti à 0,66 après 0,41 en décembre.

Vers 17h40, l'euro prend 0,23% à 1,2147 dollar.