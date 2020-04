Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine dans le vert

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont prolongé leur rebond après le long week end de Pâques et malgré une nette décélération en fin de séance. Sur le front de la pandémie, les investisseurs accueillent avec espoir la baisse des nouveaux cas et des décès aux Etats-Unis comme en Europe. Dès lors, ils se mettent à croire à une réouverture des économies américaine et européenne dès le mois prochain. Signe cependant que les opérateurs restent sur leur garde, les valeurs défensives ont tiré leur épingle du jeu. Le CAC 40 a gagné 0,38% à 4 523,91 points, l'Euro Stoxx 50, 0,96% à 2 921 points.

L'action Credit Suisse (-2,76% à 8,38 francs suisses) a été reléguée à la dernière place de l'indice suisse, SMI. L'établissement helvétique est pénalisé par la dégradation de la recommandation de Barclays, qui s'est penché sur certaines banques d'investissement européennes. L'analyste abaissé sa recommandation de Pondération en ligne à Sous-pondérer et son objectif de cours de 13 francs suisses à 8 francs suisses.

Valeo (-4,33 % à 16,225 euros) a rejoint la longue liste des sociétés ayant abandonné leurs objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise du Covid-19. L'équipementier automobile est pénalisé par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Chine en début d'année, puis ses sites en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars. Compte tenu de l'absence de visibilité, le groupe n'est pas en mesure de donner une nouvelle guidance pour le moment.

Renault a abandonné 2,75% à 18,028 euros après l'annonce de la suppression du dividende prévu au titre de 2019. Le groupe a par ailleurs dévoilé sa nouvelle stratégie en Chine. Le constructeur se recentre sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires et se désengage de sa coentreprise avec Dongfeng Motor.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont reculé de 2,3% en mars 2020. En février, ils avaient reculé de 0,7 % (chiffre révisé de -0,5%).

Vers 17h45, l'euro gagne 0,24% à 1,0965 dollar.