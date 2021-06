Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine calme pour le CAC 40

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert dans des volumes réduits. Les investisseurs jouent la prudence alors que le reste de la semaine s'annonce chargée. Ils surveilleront mercredi l'inflation en Chine et, surtout, celle aux Etats-Unis jeudi. Cette donnée est très suivie car elle permet à la Fed d'ajuster ou pas sa politique monétaire. Les marchés n'ont guère réagi aujourd'hui ce à la décision du G7 de mettre en place une taxation globale de 15% pour les multinationales. Le CAC 40 a gagné 0,51% à 6 549,14 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,38% à 4 104,82 points.

Cnova a gagné 2,91% à 10,25 euros à Amsterdam, alors que la filiale de Casino tient aujourd'hui une présentation investisseurs pour détailler son projet de croissance. Le groupe de e-commerce avait annoncé la semaine passée vouloir réaliser une augmentation de capital de 300 millions d'euros d'ici la fin de l'année, dans le but de financer "le déploiement international du Groupe" et de "renforcer ses capacités technologiques de premier plan". Une opération qui doit lui permettre de devenir "le premier écosystème technologique pour les marketplaces".

Icade (+2,73% à 74,30 euros) s'est distingué au sein de l'indice SBF 120; le groupe immobilier prévoyant l'introduction en Bourse de sa filiale spécialisée dans l'immobilier de santé sur Euronext Paris, d'ici la fin de l'année 2021. Sous réserve, comme il se doit, des conditions de marché. Le secteur immobilier dans son ensemble est bien orienté à Paris. Invest Securities souligne que les foncières tertiaires décotent fortement mises à part la logistique et la santé, mais ces deux segments représentent des marchés secondaires en volume par rapport à l'ensemble bureaux, commerce et hôtellerie.

En hausse de 3,56% à 46,60 euros, Edenred a signé l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre, passant de Neutre à Achat, avec un objectif de cours de 53,5 euros contre 46,5 auparavant. La banque allemande donne quatre raisons à cette révision: les bénéfices du français devraient bientôt retrouver la croissance grâce à la réouverture des économies et devraient bénéficier d'un effet de base favorable ; le positionnement d'Edenred sur certaines solutions et marchés est positif pour la croissance à moyen terme ; et le bilan solide du groupe lui permet de proposer un dividende en hausse et d'envisager des fusions-acquisitions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti en juin à 28,1. Les économistes tablaient sur 26 après 21 en mai.

Les commandes à l'industrie en Allemagne en avril ont reculé de 0,2%. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après +3,9% en mars.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,2196 dollar.