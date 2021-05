Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine attentiste sur les places financières européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur une note attentiste. Les investisseurs continuent de s'interroger sur l'accélération de l'inflation dans le monde et de ses conséquences sur la politique monétaire à venir des grandes banques centrales. Les statistiques (américaines) du jour, globalement sans surprise, n'ont pas servi de déclic. Idem pour la trêve commerciale partielle conclue entre Bruxelles et Washington. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,28% à 6 367,35 points et l'EuroStoxx 50 s'est effrité de 0,21% à 4 008,82 points.

La crise du Covid-19 a fait plonger les comptes annuels de Ryanair (-2,34% à 16,45 euros) dans le rouge vif. Lors de son exercice fiscal 2021, qui s'est achevé fin mars, la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a accusé une perte nette (hors éléments exceptionnels) de 815 millions d'euros. Une perte moins élevée que celle attendue par le consensus (-834 millions d'euros). Elle se compare cependant à un bénéfice net d'un milliard d'euros lors de l'exercice précédent.

Danone a progressé de 1,29% à 58,29 euros dans la perspective de l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général. Selon l'AFP, la décision du conseil d'administration "semble prise", l'annonce "est imminente" et sera faite après un conseil d'administration prévu aujourd'hui. A 56 ans, Antoine de Saint-Affrique a travaillé trois ans chez Danone et 23 ans chez Unilever. Il a déjà annoncé qu'il quitterait son poste actuel de PDG du leader mondial du cacao, le groupe suisse Barry Callebaut, à la fin du mois d'août.

Sanofi a gagné 1,06% à 87,64 euros après la publication des résultats positifs de phase 2 pour son candidat-vaccin, développé avec le britannique GSK, contre le Covid-19. C'est une bonne nouvelle très attendue après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard. Le candidat-vaccin recombinant avec adjuvant "a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 24,3 en mai, à comparer avec un consensus Reuters de 24 et 26,3 en avril.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers est ressorti à 83 en mai contre un consensus de 83 et 83 en avril.

Vers 17h45, l'euro est quasi-stable à 1,2150 dollar.