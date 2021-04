Analyse AOF clôture France/Europe - Début de semaine attentiste, la saison des résultats en ligne de mire

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine sur un biais baissier. Les investisseurs ont limité leurs prises de risques dans l'attente de nouvelles preuves tangibles de l'accélération de la reprise mondiale. Ils attendent aussi de pouvoir prendre la température du côté des entreprises, avec les publications du premier trimestre de grands groupes tels que LVMH, L'Oréal ou JPMorgan. Sur les marchés de taux, les rendements étaient orientés à la hausse. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,13% à 6 161,68 points et l'EuroStoxx 50 a reculé 0,33 % à 3 965,58 points.

GrandVision a avancé de 0,75% à 26,95 euros l'action aujourd'hui à la Bourse d'Amsterdam, après que l'autorité chilienne de la concurrence a autorisé, vendredi dernier, son acquisition par EssilorLuxottica sous certaines conditions. La FNE (Fiscalía Nacional Económica) a en effet donné son aval après qu'EssilorLuxottica se soit engagé à se séparer des activités chiliennes de GrandVision, opérant sous la bannière Rotter Y Krauss, pour les céder à HAL, la holding actuellement propriétaire du néerlandais.

Veolia et Suez se sont envolés respectivement de 9,66% à 24,75 euros et 7,73% à 19,86 euros après l'annonce d'un accord de principe. Les deux frères ennemis de l'eau et des déchets fument le calumet de paix à l'issue de près de huit mois d'une bataille acharnée. En première lecture, les termes de l'accord satisfont effectivement les deux protagonistes à l'aune de leurs ambitions réciproques. Suez jugeait l'offre de Veolia de 18 euros insuffisante. Elle est relevée à 20,5 euros. Veolia estimait que le périmètre de cession proposé dans la contre-offre de Suez était chiche. Il est élargi.

Téléperformance a progressé de 1,53% à 325,20 euros l'action. Le spécialiste des centres d'appels a en effet surpris son monde en publiant par anticipation son chiffre d'affaires trimestriel et en relevant ses perspectives 2021. A fin mars 2021, l'activité du groupe a ainsi progressé de 35,9% en comparable à 1,712 milliard d'euros, une croissance record. Le consensus médian des analystes, rapporté par LCM, tablait sur une progression moins importante, mais déjà impressionnante, de 21,4%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, les ventes au détail ont progressé de 3% entre janvier et février 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus était de +1,5%, après -5,2 % en janvier. Sur un an, les ventes au détail ont reculé de 2,9% en février 2021. Les économistes tablaient en moyenne sur -5,4%, après -5,2 % en janvier.

Vers 17h45, l'euro grappille 0,11% à 1,1914 dollar.