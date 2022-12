Analyse AOF clôture France/Europe - Coup d'arrêt sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. La prudence reste de mise après les attentes suscitées par la levée des restrictions sanitaires en Chine à compter du 8 janvier. Cette perspective d’ouverture, bien accueillie au départ avec en toile de fond l'espoir d'une reprise de la deuxième économie mondiale, s’accompagne d’une flambée des contaminations au Covid-19 dans le pays. Un éventuel redémarrage de l’économie chinoise fait aussi craindre une nouvelle flambée des prix. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 6 510 points tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,59% à 3 810 points.

En Europe, l'équipementier télécoms Ericsson a perdu 0,55% à 61,36 couronnes suédoises. Le groupe a fait savoir que Turkcell, une entreprise de télécommunication turque, a achevé l'une des premières implémentations de nœuds de la radio triple bande 4466 d'Ericsson. Ce produit Ericsson Radio System, aidera Turkcell à activer simultanément les services 5G et 4G sur les couches de spectre 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz avec une seule unité, minimisant ainsi le nombre d'équipements normalement requis.

A Paris, AB Science s'est distingué ce mardi à la Bourse avec une hausse de son titre de plus de 12% à 6,75 euros sur le marché SRD. L'entreprise pharmaceutique a annoncé que le masitinib a reçu la désignation de médicament orphelin (ODS) par l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Pour rappel, le masitinib a déjà reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Kering a perdu 0,46% à 476,30 euros au Cac 40. Le groupe de luxe, très lié au marché chinois, est porté par les dernières annonces des autorités chinoises sur la levée, dès le 8 janvier, de la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant en Chine.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les promesses de ventes immobilières aux Etats-Unis ont reculé de 4% en novembre sur un mois, alors que le marché tablait sur une baisse de 0,8%, après -4,6% en octobre.

Vers 17h30, l'euro a perdu 0,05% à 1,0626 dollar.