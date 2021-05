Analyse AOF clôture France/Europe - Clôture dans le vert pour les places financières européennes

(AOF) - Après une matinée hésitante, les Bourses européennes ont pris le chemin de la hausse dans l'après-midi, dans le sillage d'une importante salve de statistiques américaines. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que le PIB US du premier trimestre, ont éclipsé d'autres indicateurs moins réjouissants. Les interrogations des investisseurs sur l'inflation américaine, ainsi qu'une possible normalisation monétaire anticipée, demeurent, dans l'attente des chiffres d'avril (demain). Au final, le CAC 40 a pris 0,69% à 6 435,71 points et l'EuroStoxx 50, +0,18% à 4 039,05 points.

Puma a cédé 1,54% à 92,16 euros tandis que Kering a grappillé 0,11% à 736,60 euros. Le titre de l'équipementier sportif a été pénalisé par l'afflux de papiers lié à la cession par le géant du luxe de 5,9% de son capital pour environ 805 millions d'euros. Le français ne détient désormais plus que 4% de Puma. Kering poursuit ainsi son désengagement de la société allemande débuté par la distribution de 70% du capital à ses actionnaires en 2018. L'an dernier, le groupe de François-Henri Pinault avait cédé une participation similaire pour environ 656 millions d'euros.

Airbus (+9,22% à 106,68 euros) a rayonné sur la place de Paris, où il s'est adjugé la plus forte hausse du CAC 40. Si la crise du Covid-19 fait toujours sentir ses effets sur le transport aérien, l'horizon commence à se dégager, ce qui a conduit le géant aéronautique à mettre à jour certaines cadences de production d'avions pour 2022, tout en se fixant d'ambitieux objectifs pour les années suivantes. Pour la famille A350, les cadences de production moyenne devraient ainsi passer de cinq avions par mois actuellement, à six d'ici l'automne 2022.

A l'issue d'un premier trimestre dynamique, Quadient (+17,45% à 23,96 euros) a relevé ses objectifs annuels. L'ex-Neopost vise désormais pour son exercice 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 4 % (contre +2 % minimum précédemment), de même qu'une croissance organique du résultat opérationnel courant comprise entre 5 et 6% (contre entre +4 % et +6% auparavant). Quadient bénéficie d'un contexte d'explosion du e-commerce et de l'accélération de l'adoption par les entreprises de solutions de digitalisation des processus, de la gestion de l'expérience client et des communications professionnelles.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'indice GFK de la confiance du consommateur en juin est ressorti à -7. Les économistes tablaient sur -5,2 après -8,6 en mai.

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB s'est établie, en seconde estimation, à 6,4% au premier trimestre 2021. La première estimation avait fait état d'une croissance de 6,5%, après +4,3% lors du dernier trimestre 2020.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage américain au cours de la semaine du 22 mai se sont élevées à 406 000. C'est moins que les 425 000 attendus et que les 444 000 lors de la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont reculé de 4,4% en avril. Les économistes tablaient sur +1,5% après +1,7% en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation américain (PCE) a progressé de 3,7% au premier trimestre 2021, selon une seconde estimation. Le marché visait une hausse de 3,5%, après +1,5% au trimestre précédent. L'indice dit "core", c'est-à-dire ajustés des éléments les plus volatils comme l'alimentation ou les énergies, est en hausse de 2,5%, soit 0,2 point au-dessus du consensus, contre 1,3% lors du trimestre précédent.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,2192 dollar.