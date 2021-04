Analyse AOF clôture France/Europe - Clôture dans le vert avant la Fed

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé dans le vert une séance une nouvelle fois marquée par la pléthore de publications trimestrielles. Les investisseurs ont eu peu de temps pour digérer les bons résultats de Sanofi, Dassault, Coface, Scor, Bic, WPP, Electrolux ou Deutsche Bank. Aux Etats-Unis, Alphabet et Microsoft ont dissipé une partie des craintes qui pesaient sur le secteur de la tech, fortement valorisé. Ce soir, ce sera la Fed qui prendra le relais, avec sa décision de politique monétaire. Au final, le CAC 40 a gagné 0,53% à 6 307 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,12% à 4 017 points.

A Londres, le FTSE 100 a été dominé aujourd'hui par WPP, qui a grimpé de 4,31% à 992 pence, après avoir publié au premier trimestre 2021 une activité bien meilleure que prévu. Le chiffre d'affaires du numéro un mondial de la publicité a en effet progressé de 6,3% en organique, à 2,897 milliards de livres sterling, marquant ainsi un retour à la croissance plus rapide qu'anticipé. Le chiffre d'affaires sous-jacent est quant à lui en progression organique de 3,1%, à 2,334 milliards de livres, alors que les analystes l'attendaient en repli 1,5%.

Sanofi a gagné 2,42% à 87,47 euros, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la confirmation de ses objectifs annuels. Si le laboratoire français n'a pas encore le vaccin contre le Covid-19, il a le Dupixent, un traitement dans le traitement de la dermatite atopique. Au premier trimestre, ce médicament confirme son statut de "blockbuster" avec des ventes supérieures à un milliard d'euros. Il représente à lui seul plus de 12% du chiffre d'affaires total du groupe et soutient la rentabilité de la multinationale.

Bic a caracolé en tête du SBF 120 aujourd'hui, avec un bond de 9,94% à 59,20 euros par action. Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables bénéficie de l'excellent rapport d'activité trimestrielle publié hier soir, dans lequel il a fait état d'un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année 2021. Cela représente une croissance de 15,1% sur un an en publié, et de 20,9% en comparable. Les analystes attendaient pour leur part un chiffre d'affaires de 364 millions d'euros, soit une croissance organique de 6,2%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2021, la confiance des ménages dans la situation économique est stable en France : l'indicateur qui la synthétise se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,4% en mars aux Etats-Unis après +0,9% en février, chiffre révisé de +0,5%.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 90,6 milliards de dollars en mars après 87,1 en février, chiffre révisé de - 86,9 milliards de dollars.

La décision de politique monétaire de la Fed sera dévoilée à 20h.

Vers 17h45, l'euro est quasi stable à 1,2096 dollar.