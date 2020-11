Analyse AOF clôture France/Europe - Cette fois-ci, les marchés actions ont cédé

(AOF) - Après avoir terminé dans le vert hier soir une séance des plus poussives, les marchés actions européens ont cette fois-ci plié face à la seconde vague de covid-19. Alors qu'en France la situation semble se stabiliser, un retour à la normale n'est pas prévue avant 2021. En Suède et au Japon, les mesures pour endiguer l'épidémie se multiplient, alors qu'aux Etats-Unis le nombre de nouveaux cas bat des records chaque jour. De plus, les inscriptions hebdomadaires au chômage y sont de nouveau en hausse. A la clôture, le CAC 40 a cédé 0,67% à 5 475 points, et l'EuroStoxx50, 0,72% à 3 457 points.

Les problèmes ne sont pas finis pour ThyssenKrupp, qui a perdu aujourd'hui 3,26% à Francfort, à 4,74 euros par action. Le conglomérat allemand, en difficulté depuis des années, a annoncé ce matin son intention de supprimer 5 000 postes supplémentaires afin de faire face aux défis présents (en particulier la crise du covid-19) et futurs, portant le total à 11 000 au cours des trois prochaines années. Et sur les 6 000 suppressions annoncées en mai 2019, 3 600 ont déjà été réalisées.

Bouygues a tenté tant bien que mal de résister sur un marché déprimé. Le titre du géant du BTP et des télécoms a alterné entre hausse et baisse toute la journée, mais a finalement perdu 0,77% à 33,58 euros. Le titre avait pourtant été un temps sur le podium du CAC 40 grâce à la publication ce matin de résultats trimestriels solides et de perspectives au second semestre révisées à la hausse.

Vallourec a plongé de 10,08% à 20,12 euros, la publication de résultats trimestriels moins dégradés que prévu ayant été reléguée au second plan par l'annonce d'une restructuration opérationnelle drastique. Le fabricant de tubes sous soudure en acier, affecté par la pandémie et lourdement endetté, va supprimer 1 050 postes en plus des 900 déjà annoncés au premier semestre. Cette fois-ci, la France est touchée avec 350 postes supprimés et la fermeture de l'usine de Déville-les-Rouen. Le tableau n'a sans doute jamais été noir pour l'ex-fleuron industriel français, qui fut membre du CAC 40.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a progressé de 0,7% en octobre, en ligne avec les attentes.

Les ventes de logements anciens se sont élevées à 6,85 millions en rythme

annuel, dépassant les attentes : 6,45 millions.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à a reculé de 6 points à 26,3 en novembre, ressortant au-delà des attentes : 22.

742 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 14 novembre, à comparer avec un consensus de 707 000 et 709 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 702 000.

Vers 17h45, l'euro perd 0,11% à 1,1839 dollar.