Analyse AOF clôture France/Europe - Calme plat en attendant Noël

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre. La Bourse allemande était fermée. Euronext a clôturé à 14h et sera fermée demain en raison de Noël. Dans ces conditions, cette demi-séance a été particulièrement calme. Les investisseurs attendent un accord de Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE. De sources des deux camps affirment que plusieurs heures seront encore nécessaires, mais il semblerait que les investisseurs soit de plus en plus convaincus qu'un "hard Brexit" sera évité. Le CAC 40 a cédé 0,17% à 5 18,42 points. L'Euro Stoxx 50 a grappillé 0,01% à 3 539,79 points.

CD Projekt a gagné 0,49% à la bourse de Varsovie, à 269 zlotys. Le développeur de jeux vidéo a fait savoir que son dernier titre phare, Cyberpunk 2077, s'était vendu à 13 millions d'exemplaires en 10 jours, toutes plateformes et tous supports confondus. Un chiffre qui tient compte des retours et remboursements effectués en date du 20 décembre 2020. Mais s'il est inférieur aux 16 millions espérés par les analystes, cela reste toutefois largement supérieur à un autre titre majeur de CD Projekt, The Witcher 3, qui s'était écoulé à 4 millions d'unités lors de ses deux premières semaines de vente.

Carmat a flambé de 37,8% à 33 euros après avoir atteint en début de séance 36 euros, soit son plus haut niveau depuis septembre 2016. Après 12 ans de travaux, le fabricant du cœur artificiel a reçu le marquage CE pour son cœur artificiel total. Ce marquage permet à la pépite française de commercialiser son système de cœur artificiel total dans tous les pays qui reconnaissent cette certification, y compris tous les pays de l'Union Européenne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'était attendu.

Vers 14h15, l'euro est stable à 1,2191 dollar.