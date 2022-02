Analyse AOF clôture France/Europe - Bon début de semaine

(AOF) - Incertains jusqu'en milieu de journée, les marchés actions européens ont finalement terminé en hausse sur des rachats à bon compte encouragés par la bonne orientation de Wall Street. Le léger regain d'optimisme à New York est soutenu par les résultats trimestriels meilleurs que prévu du groupe agroalimentaire Tyson Foods et, surtout, par les fusions-acquisitions. La compagnie aérienne Frontier Airlines va acquérir sa concurrente Spirit Airlines pour 2,9 milliards de dollars. Le CAC 40 a gagné 0,83% à 7 009,25 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,95% à 4 125,37 points.

Le distributeur allemand Ceconomy (ex Metro) a gagné plus de 5% à 4 euros malgré des résultats dégradés au premier trimestre de son exercice fiscal. Le groupe n'a pas connu l'exceptionnelle croissance enregistrée un an plus tôt, en pleine pandémie. Son résultat opérationnel courant est ressorti à 274 millions d'euros, contre 346 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,9 milliards, contre 7,5 milliards un an auparavant. Pour autant, le géant allemand reste optimiste pour le reste de l'année en dépit des incertitudes persistantes.

C’est le début d’une nouvelle ère pour Faurecia (+0,91% à 39 euros), qui devient le 7ème équipementier automobile mondial grâce au rachat de son homologue allemand Hella. L’entité combinée prend désormais le nom ombrelle de Forvia. Ce groupe, qui opère à travers 6 activités, réunit 150 000 collaborateurs dans plus de 40 pays. En 2025, il ambitionne d’atteindre des ventes supérieures à 33 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 8,5 % et un flux de trésorerie net d'environ 1,75 milliard d'euros.

Delfingen a gagné 4,09% à 56 euros l'action sur la place de Paris, après avoir relevé son objectif en termes de marge opérationnelle pour l'exercice 2021. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 6 %, contre 5 % précédemment. La guidance avait toutefois été abaissée en novembre dernier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti au mois de février à 16,6. Le consensus tablait sur 15,2 après 14,9 en janvier.

Vers 17h40, l'euro cède 0,12% à 1,1435 dollar.