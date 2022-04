Analyse AOF clôture France/Europe - Belle séance parisienne

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse, soutenus par Wall Street et des résultats d’entreprises jugés rassurants. Des multinationales américaines aussi emblématiques que Tesla, Blackstone, AT&T ont battu le consensus. De quoi faire oublier ou presque la désillusion de Netflix. Sur le Vieux Continent, Nestlé, Akzo Nobel et ABB ont favorablement surpris. Le CAC 40 a gagné 1,36% à 6 715,10 points tandis que l’Euro Stoxx 50 a progressé de 0,83% à 3 928,21 points.

Nestlé a progressé de 1,1% à 123,03 francs suisses après la publication d'un chiffre d'affaires solide et la confirmation de ses objectifs annuels. A l'image de son rival Danone, le groupe agroalimentaire suisse est parvenu à jouer de son "pricing power" pour compenser l'inflation des matières premières. Sur les trois premiers mois de l'exercice 2022, le numéro un mondial du secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de francs suisses, en hausse de 5,4%. En organique, la croissance est ressortie à 7,6%, soit au dessus du consensus qui la donnait à 5%.

Eurofins Scientific (-4,75% à 89,8 euros) est tombé à la dernière place du CAC 40 dans la foulée de la publication de son point d'activité trimestriel. Le laboratoire d'analyses a pourtant réalisé un chiffre d'affaires meilleur que prévu et relevé ses objectifs annuels, mais le consensus se montre plus ambitieux pour 2022. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 6,411 milliards et un EBITDA de 1,546 milliard d'euros sur l'exercice, alors qu'Eurofins vise respectivement 6,325 milliards d'euros et 1,525 milliard.

Carrefour (-2,95% à 19,77 euros) a été pénalisé par la publication hier soir d'une croissance nulle en France au cours du premier trimestre 2022. Le distributeur impute cette performance à une base de comparaison élevée (croissance organique de 3,5% enregistrée au premier trimestre 2021) ainsi qu'à une inflation sensiblement plus faible que dans le reste de l’Europe. Mais il déclare toutefois avoir gagné des parts de marché dans l'Hexagone.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2022, le climat des affaires se dégrade légèrement en France, indique l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd un point. À 106, il reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation du climat des affaires résulte notamment de la détérioration de la situation conjoncturelle dans le commerce de détail.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 7,4% en mars 2022 contre 7,5% en première estimation et 5,9% en février. Un an auparavant, il était de 1,3%. Les économistes tablaient sur 7,5%. Sur un mois, il s'établit à 2,4% contre une première estimation de 2,5%.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 17,6 pour le mois d'avril, après 27,4 en mars. Il était attendu à 21.

Les inscriptions au chômage ont été au nombre de 184 000 la semaine passée aux Etats-Unis, un chiffre en baisse par rapport aux 186 000 (révisé) comptabilisées lors de la semaine précédente. Les analystes en attendaient 180 000.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,03% à 1,0854 dollar.