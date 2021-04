Analyse AOF clôture France/Europe - Belle fin de semaine pour le CAC 40

En zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 1,3% en mars 2021, contre 0,9% en février. Un an auparavant, il était de 0,7%. Sur un mois, l'inflation a progressé de 0,9%.

Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro et le reste du monde se sont établies à 178,6 milliards d'euros en février 2021, en baisse de 5,5% par rapport à février 2020. Les importations depuis le reste du monde ont quant à elles été de 161 milliards d'euros, en baisse de 2,7% par rapport à février 2020. En conséquence, la zone euro a enregistré en février 2021 un excédent de 17,7 milliards d'euros de son commerce de biens avec le reste du monde contre + 23,4 milliards d'euros en février 2020.

Virbac a flambé de près de 18,53% à 275 euros après avoir atteint un peu plus tôt dans la journée à 281,5 euros, soit son nouveau record. Le laboratoire vétérinaire français, dont la capitalisation dépasse allégrement les deux milliards d'euros, est porté par le dynamisme du marché de la santé animale (augmentation des visites chez le vétérinaire), à l'exception du Chili, et la très belle exécution de sa stratégie sur toutes les zones géographiques. Au premier trimestre

A Paris, L'Oréal a cédé 1,82% à 336,85 euros, soit la plus forte baisse du CAC 40. Les investisseurs prennent prétexte de ventes trimestrielles conformes aux attentes (croissance organique de + 10,2% contre un consensus Bloomberg de +10,5%) pour prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre considéré comme bien valorisé par Credit Suisse. Par ailleurs, Stiffel, qui reste, comme JPMorgan à l'Achat sur le titre, souligne que certains pourraient être déçus par la performance du numéro un mondial des cosmétiques dans le luxe et les Etats-Unis compte tenu des chiffres exceptionnels dévoilés par LVMH.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse dans le sillage des nouveaux records atteints par Wall Street. Après les statistiques américaines favorables de jeudi, le regain de vigueur de l'économie mondiale se confirme avec le bond de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre. L'économie chinoise bénéficie cependant d'un effet de base favorable, ayant enregistré une contraction historique de 6,8%, un an auparavant. Les investisseurs sont également rassurés par les résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 0,85% à 6 287,07 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,01% à 4 033,71 points.

