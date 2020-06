Analyse AOF clôture France/Europe - Beau rebond mais aurait pu mieux faire

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi même si la tendance a été ralentie en fin de journée alors que Pékin a relevé son niveau d'alerte face au Covid-19, ravivant les craintes d'une deuxième vague épidémique. Les investisseurs ont salué la politique de la Fed, qui a annoncé qu'elle reprenait son programme de rachats de dette corporate pour soutenir la reprise de l'économie américaine. Après une semaine dernière rouge vive et un lundi médiocre, le CAC 40 a toutefois gagné 2,84% à 4 952,46 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de 3,34% à 3 241,04 points.

Zalando a chuté de 4,18% à 58,74 euros après l'annonce de la cession, ce lundi 15 juin, par son premier actionnaire, de 4,4% du capital de la société. La holding suédoise Kinnevik a ainsi cédé 11,25 millions d'actions du groupe allemand de mode en ligne à des investisseurs institutionnels par le biais d'un placement accéléré. La société d'investissement a justifié cette allègement de participation de l'augmentation significative de la part de Zalando au sein de son portefeuille.

Rémy Cointreau croit au retour des "jours heureux". Pour preuve, le numéro deux français des vins et spiritueux va s'offrir la Maison de Champagne J. de Telmont. Le champagne, boisson de fête par excellence, a été durement frappé par la crise ces derniers mois, les Français confinés ne sachant pas bien quoi célébrer... Cette transaction confirme la stratégie du fabricant de cognac haut de gamme familial de se diversifier dans d'autres alcools, pourvu qu'ils soient de niche et "premium". Le marché apprécie : l'action Rémy Cointreau a gagné 1,96% à 116,40 euros.

Inventiva a flambé de plus de 220% à 12,5 euros. La biotech française a annoncé hier soir une très bonne nouvelle. Son traitement expérimental vedette, le Lanifibranor a atteint le critère principal et les critères secondaires clés de l'étude clinique de phase IIb Native dans la stéatohépatite non alcoolique (Nash). Bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Genfit a dévoilé des très bons résultats de phase 2 avant d'essuyer un cuisant échec en phase 3.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands est ressorti en juin à 63,4 contre un consensus de 60 après 51 en mai.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail se redressent vivement de 17,7% en mai 2020, là où le consensus Reuters visait une hausse de 8%. Elles avaient chuté de 14,7% en avril (chiffre révisé de -16,4%).

La production industrielle a progressé de 1,4% en mai 2020 aux Etats-Unis après avoir chuté de 12,5% en avril (chiffre révisé de -11,2%). Le consensus Briefing.com était de +3% en mai. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 64,8% en mai, contre 64% en avril (chiffre révisé de 64,9%) et un consensus Briefing.com de 67,9%.

L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 58 en juin 2020, dépassant nettement les attentes du consensus Briefing.com (45). En avril, l'indice NAHB s'établissait à 37 en avril.

Les stocks des entreprises ont reculé de 1,3% en avril 2020 aux Etats-Unis. Le consensus Briefing.com tablait sur une baisse de 0,4% après -0,3% en mars (chiffre révisé de -0,2%).

Vers 17h45, l'euro recule de 0,62% à 1,1257 dollar.