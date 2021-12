Analyse AOF clôture France/Europe - Beau rebond information fournie par AOF • 21/12/2021 à 17:48



(AOF) - Les marchés actions européens ont accéléré leur rebond dans le sillage de Wall Street. Les autres actifs à risque, comme le pétrole, sont dans le vert. Les investisseurs sont rassurés par la décision du Royaume-Uni de reporter l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires. Pour autant, cette embellie risque d'être de courte durée tant la propagation d'Omicron est fulgurante. Au chapitre des valeurs, celles de la "galaxie Bolloré" ont été soutenues par l'offre de rachat des activités de transport et logistique en Afrique. Le CAC 40 a gagné 1,38% à 6 964,99 points et l'Euro Stoxx 50 : +1,61%.



Annoncée en juin dernier, la revue stratégique d'ING sur ses activités de banque de détail en France a été menée à son terme : elle se traduira par 460 suppressions de postes. En Bourse, l'action de la banque néerlandaise a gagné 3,12% à 12,10 euros. Pénalisée par le développement des nouveaux usages bancaires et la faiblesse des taux d'intérêt, la banque de détail traverse une passe difficile. Ces développements et une taille insuffisante poussent les acteurs étrangers à abandonner ces métiers en France. Avant ING, HSBC avait aussi jeté l'éponge.



Sanofi a gagné 0,9% à 87,68 euros. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé ce matin une nouvelle acquisition dans l'immuno-oncologie, l'un de ses axes de développement. Sanofi met ainsi la main sur la biotech américaine Amunix Pharmaceuticals pour un milliard de dollars. Le français pourrait payer 225 millions de paiements d'étape, en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement.



DBV Technologies a chuté de 37,7% à 3,05 euros après l'annonce de l'arrêt des processus réglementaires aux Etats-Unis et en Union Européenne. La biotech française préfère lancer une nouvelle étude de phase 3 pivot pour répondre à l'ensemble des questions soulevées par les agences réglementaires et apporter la robustesse de données nécessaires pour démontrer de façon irréfutable le potentiel de son patch Viaskin Peanut.



L'indice de confiance des consommateurs en Allemagne est ressorti pour le mois de janvier à -6,8 après -1,8 en décembre. Le consensus tablait sur -2,7.



L'indice de confiance des consommateurs en zone euro s'est établi pour le mois de décembre à -8,3 après -6,8 en novembre et un consensus de -8.



Vers 17h35, l'euro cède 0,12% à 1,1266 dollar.













La production industrielle américaine a progressé de 0,5% au mois de novembre par rapport à octobre. C'est moins que le +0,7% attendu par les analystes et que le +1,7% (révisé) réalisé le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) au mois de décembre, établi par Markit, dans le secteur manufacturier est ressorti à 57,8 en première estimation. Les marchés attendaient 58,5 après 58,3 en novembre. Dans le secteur des services, le PMI est ressorti à 57,5, contre 58,5 attendus et 58 le mois dernier.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Philly Fed) est tombé à 15,4 pour le mois de décembre, alors qu'il était de 39 en novembre. Les analystes espéraient qu'il atteigne les 30.