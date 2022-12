Analyse AOF clôture France/Europe - 9ème semaine d'affilée de hausse pour le CAC 40 !

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre et la place parisienne dans le rouge. Si les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis sont une bonne nouvelle pour l'économie, ils ne le sont pas pour les investisseurs. Ils signifient que la Fed va devoir maintenir longtemps, et sans doute plus qu’anticipé par les marchés, le pied sur le frein monétaire. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,17% à 6 742,25 points, limitant ses gains hebdomadaires à 0,44%. L'EuroStoxx50 a cédé 0,18% à 3 977,28 points.

En Europe, l'action Credit Suisse a terminé en tête de l'indice SMI, avec un gain de 9,30% à 2,95 francs suisses grâce à des commentaires rassurants de son président sur les sorties de capitaux. Au cours d'une interview accordée à Bloomberg, le président de la banque helvétique, Axel Lehmann, a déclaré que les sorties de capitaux avait pratiquement cessé. L'action de la banque suisse s'était affaiblie cette semaine pour enregistrer un nouveau plus bas historique en séance jeudi à 2,654 francs suisses.

Plus forte hausse du CAC 40, Teleperformance a gagné 3,30% à 228,50 euros. Le gestionnaire de centres d'appels pour les entreprises a annoncé avoir conclu un accord mondial avec la fédération syndicale des services UNI Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 000 employés de Teleperformance dans le monde, vise à renforcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Il reflète aussi une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité, a indiqué le groupe.

Sanofi (-1,92 % à 85,77 euros) a affiché l'une des plus fortes baisses du CAC 40 après avoir confirmé ce matin son engagement dans des discussions en vue de l'acquisition de Horizon Therapeutics, société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes. "Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant", a précisé le groupe dans son communiqué, annonçant que la transaction se ferait uniquement en numéraire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2022, la production industrielle a reculé en France de 2,6% contre la prévision d'une stabilité après -0,8% le mois précédent (révisé à -0,9%).

En octobre 2022, par rapport à septembre 2022, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2,5% dans l’Union européenne, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un repli de 2%. En septembre 2022, les prix avaient augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,4% dans l’Union européenne.

Les États-Unis ont créé 263 000 emplois non-agricoles en novembre, davantage que les 200 000 attendus. Le taux de chômage est, lui, ressorti à 3,7%, stable et en ligne avec le consensus. Le salaire horaire a pour sa part progressé de 5,1%, accélérant par rapport à octobre, (+4,9%) et dépassant le consensus : +4,6%.

Vers 17h30, l'euro perd 0,08% à 1,0513 dollar.