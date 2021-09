Analyse AOF clôture France/Europe - Le CAC 40 en hausse sur la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont marqué le pas après trois séances consécutives de hausse. Après trois séances fructueuses liées en grande partie au ton toujours accommodant adopté mercredi par la Fed, les investisseurs ont pris aujourd’hui une partie de leurs bénéfices. Une décision sans doute motivée par le regain d’inquiétude lié à la fragilité financière du géant chinois de la promotion immobilière Evergrance. Le CAC 40 a cédé 0,95% à 6 638,46 points. Sur la semaine, l’indice gagne 0,98%. L’Euro Stoxx 50 a perdu 0,85% à 4 159,07 points mais enregistre un gain hebdomadaire de 0,73%.

L'avenir de l'automobile sera électrique ou ne sera pas. Mais pour y parvenir, de lourds investissements sont requis et des alliances indispensables. Mercedes-Benz (groupe Daimler) l'a bien compris et rejoint ainsi Stellantis et TotalEnergies au sein de la co-entreprise Cells Company (ACC), qui ambitionne de devenir un champion européen des batteries pour véhicules électriques. Le constructeur allemand devient ainsi actionnaire d'ACC à hauteur d'un tiers du capital. Après cette entrée, les partenaires se sont engagés à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030.

L'action Antin Infrastructure Partners a bondi de 26,25% à 30,3 euros pour sa première séance de cotation. Le prix de l'offre avait été fixé à 24 euros par action, soit une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards d'euros pour la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures. Il s'agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'offre.

SMCP a gagné 3,56% à 6,835 euros après avoir atteint plus tôt 7,25 euros, soit plus haut niveau depuis la mi-juin. Les investisseurs spéculent sur un changement d'actionnaire principal. Hier matin, European TopSoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a fait défaut. Il avait jusqu'au 21 septembre pour pour rembourser une dette obligataire de 250 millions d'euros. Las. European TopSoho bénéficie d''un délai de grâce de neuf jours, mais rien n'indique que la filiale honorera sa dette.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti en septembre à 98,8. Les économistes tablaient sur 98,9 après 99,6 en août.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs se sont élevées à 740 000 en août 2021 en rythme annuel, à comparer avec 729 000 en juillet (chiffre révisé de 708 000) et un consensus Briefing.com de 720 000.

Vers 17h30, l'euro perd 0,23% à 1,1713 dollar.