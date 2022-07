Analyse à mi-séance AOF Wall Street - Les marchés américains au beau fixe

(AOF) - Les indices américains repartent à la hausse après une séance décevante. Malgré un contexte incertain plombé par les résultats décevants d’IBM, le repli des cours du brut et la remontée des rendements obligataires, sans compter des statistiques contrastées dans l’immobilier, le marché reprend des couleurs avec des investisseurs au rendez-vous. Vers 17h30, l'indice Dow Jones gagne 1,69 % à 31597 points, tandis que le Nasdaq progresse de 2,27% à 11 617,22 points. Boeing, récipiendaire d'une nouvelle belle commande, jouit d'une belle progression (+3,49 % à 153,03 dollars).

Les chiffres économiques du jour

1,559 million de mises en chantier ont été enregistrées en juin aux Etats-Unis en rythme annuel à comparer avec un consensus Reuters de 1,58 million.

1,685 million de permis de construire ont été enregistrés en juin aux Etats-Unis en rythme annuel contre un consensus de 1,65 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing a signé une nouvelle commande au salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. La société d'investissement 777 Partners s'est engagé auprès de l'avionneur à lui acheter un maximum de 66 jets 737 Max, dont une commande ferme de 30 737 Max 8-200, destinés au développement de deux sociétés faisant partie de son portefeuille : les compagnies à bas coûts Flair Airlines et Bonza Airline. Cette nouvelle commande s'ajoute à celle annoncée hier et passée par la compagne aérienne Delta Air Lines à l'avionneur. Cette dernière portait sur l'achat de 100 737 Max 10.

IBM

IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais a dû réduire ses objectifs 2022 de free cash flow en raison de la vigueur du dollar et de sa sortie de Russie. Le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,39 milliard de dollars, soit 1,53 dollar par action contre respectivement 955 millions de dollars et 1,47 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,31 dollars, soit 2 cents de mieux que les attentes.

Johnson & Johnson

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes même si la hausse du dollar américain face aux autres devises a affecté ses ventes et ses prévisions annuelles. Pour le deuxième trimestre seulement, le bénéfice net de Johnson & Johnson a reculé de 23% à 4,8 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 2,59 dollars, ce qui est un peu au-dessus des attentes des analystes.

Lockheed Martin

Le groupe d'aéronautique et de défense perdait 2,79% à 387,28 dollars en avant-Bourse à Wall Street. Il a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires net de 15,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, contre 17,0 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Le bénéfice net du deuxième trimestre 2022 s'élève à 309 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, contre 1,8 milliard de dollars, soit 6,52 dollars par action, au deuxième trimestre 2021.