Analog Devises : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie pour son deuxième trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 21% à 1,08 dollar, dépassant de trois cents le consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en contraction de 3,5 points à 38%. Les revenus du fabricant de semi-conducteurs se sont inscrits en recul de 14% en comparaison annuelle, à 1,32 milliard, mais ont progressé par rapport au trimestre précédent avec le soutien des secteurs industriel et de communication. Pour le trimestre en cours, Analog Devises vise un BPA ajusté de 1,08 dollar (à plus ou moins 11 cents) et une marge opérationnelle de l'ordre de 38,3%, pour des revenus de 1,32 milliard de dollars (à plus ou moins 70 millions).

