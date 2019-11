ANALOG DEVICES : résultats et perspectives plus faibles que le consensus

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices est attendu dans le rouge à Wall Street en raison de résultats et perspectives moindres qu'attendu. Au quatrième trimestre, clos début novembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 277,7 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre un bénéfice de 404,9 millions de dollars, ou 1,08 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,19 dollar, soit 3 cents de moins que le consensus.

Le chiffre d'affaires a baissé de 6% à 1,44 milliard de dollars, là où le marché attendait 1,45 milliard de dollars.

Sur le premier trimestre, Analog Devices cible respectivement 1 dollar, plus ou moins 7 cents, et 1,30 milliard de dollars, plus ou moins 50 millions de dollars. Le marché anticipait pour sa part respectivement 1,18 dollar et 1,43 milliard.