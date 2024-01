Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Analog Devices: nomination d'un nouveau CFO information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Analog Devices annonce l'arrivée de Richard Puccio le 5 février, au poste de vice-président exécutif et directeur financier (CFO). Il aura pour mission de définir la stratégie financière et de piloter les activités financières du groupe de semiconducteurs au plan mondial.



Richard Puccio rejoint Analog après avoir occupé le poste de CFO chez Amazon Web Services. Avant de rejoindre AWS, il a travaillé pendant près de trois décennies chez PricewaterhouseCoopers (PwC), dont plus de vingt années en tant qu'associé.





Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ -1.71%