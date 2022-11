Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices: hausse de 58% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son dernier trimestre 2022, un BPA ajusté en hausse de 58% à 2,73 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 800 points de base (pb) à 51,1% et des revenus record, en croissance de 39% à 3,25 milliards de dollars.



'Bien que le contexte économique continue de causer de l'incertitude quant à la demande, nous sommes bien positionnés à court terme avec un carnet de commandes solide', souligne Vincent Roche, le PDG du groupe de semi-conducteurs.



Pour son premier trimestre 2023, Analog Devices prévoit des revenus de 3,15 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près, une marge opérationnelle ajustée d'environ 50% (à plus ou moins 70 pb) et un BPA ajusté à 2,60 dollars (à plus ou moins 10 cents).





