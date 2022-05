Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices: hausse de 56% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en hausse de 56% à 2,40 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 8,6 points à 50,3% et des revenus en croissance de 87% à 2,2 milliards de dollars.



'Nous avons aligné un cinquième trimestre consécutif de revenus record, illustrant la demande sans précédent pour nos technologies et notre capacité à accroitre notre production dans un contexte d'approvisionnement difficile', note son PDG Vincent Roche.



Pour son troisième trimestre 2021-22, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 3,05 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 2,42 dollars, à plus ou moins 10 cents.





Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ +4.13%