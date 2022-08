Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Analog Devices: hausse de 47% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 13:58

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son troisième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en hausse de 47% à 2,52 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 6,5 points à 50,1% et des revenus en croissance de 77% à 3,11 milliards de dollars.



'Si l'incertitude économique commence à affecter nos commandes, la demande continue de surpasser l'offre, résultant en un carnet de commandes plus élevé et pavant la voie pour une fin vigoureuse à une année record', souligne son PDG Vincent Roche.



Pour son dernier trimestre 2021-22, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 3,15 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 2,57 dollars, à plus ou moins 10 cents.