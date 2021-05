Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices : hausse de 43% du BPA au 2e trimestre Cercle Finance • 19/05/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son deuxième trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 43% à 1,54 dollar, dépassant donc le consensus, pour des revenus en croissance de 26% à 1,66 milliard de dollars, porté par les marchés automobile et industriel. Pour le trimestre en cours, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 1,7 milliard de dollars, à plus ou moins 70 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 1,61 dollar, à plus ou moins 11 cents. Par ailleurs, concernant l'acquisition de Maxim Integrated, Analog Devices indique avoir reçu les approbations réglementaires de l'Union Européenne, de Corée, de Taiwan, du Japon et de Singapour, et se dit en voie de finaliser l'opération cet été.

