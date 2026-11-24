Analog Devices en baisse après des prévisions de bénéfices décevantes

** L'action du fabricant de puces Analog Devices ADI.O recule de 7,3% à 351 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un BPA ajusté de 3,82 dollars pour le premier trimestre, à plus ou moins 0,20 dollar, contre une estimation moyenne des analystes de 3,86 dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2027 devrait s'élever à 4,4 milliards de dollars, à plus ou moins 150 millions de dollars, contre des estimations de 4,36 milliards de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 4,37 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 4,32 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 39,7% depuis le début de l'année