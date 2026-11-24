** L'action du fabricant de puces Analog Devices ADI.O recule de 7,3% à 351 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit un BPA ajusté de 3,82 dollars pour le premier trimestre, à plus ou moins 0,20 dollar, contre une estimation moyenne des analystes de 3,86 dollars – données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2027 devrait s'élever à 4,4 milliards de dollars, à plus ou moins 150 millions de dollars, contre des estimations de 4,36 milliards de dollars
** La société annonce un chiffre d'affaires de 4,37 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 4,32 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 39,7% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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