Analog Devices : des résultats trimestriels en hausse grâce à une demande soutenue

Analog Devices ADI.O a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, après avoir dépassé les attentes pour le quatrième trimestre, le fabricant de puces ayant bénéficié d'une forte demande en dépit des incertitudes tarifaires.

Après un effondrement prolongé de la demande, Analog a constaté une reprise dans tous ses secteurs d'activité, les entreprises assouplissant leurs budgets et donnant la priorité à l'expansion des infrastructures, malgré les tarifs douaniers qui menacent d'augmenter les coûts et de peser sur les perspectives du marché.

"Alors que l'incertitude macroéconomique influencera probablement la forme de notre exercice 2026, nous pensons que nous sommes bien positionnés pour continuer à capitaliser sur la reprise cyclique en cours", a déclaré le directeur financier Richard Puccio.

Le fabricant de puces basé à Wilmington, dans le Massachusetts, a prévu un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars au premier trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Analog Devices prévoit un bénéfice trimestriel ajusté de 2,29 dollars par action, plus ou moins 10 cents, par rapport aux estimations de 2,16 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 3,08 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,01 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté de 2,26 dollars par action a dépassé les estimations de 2,22 dollars par action.

"Les tendances saines en matière de réservations se sont poursuivies au quatrième trimestre, avec une croissance dans le secteur industriel et une force notable sur notre marché des communications", a déclaré M. Puccio.

Le segment industriel de la société, qui représente près de la moitié de son chiffre d'affaires, a été un point positif car les clients ont augmenté leurs investissements dans l'automatisation des usines, la défense, les soins de santé numériques et l'infrastructure énergétique.

Le chiffre d'affaires du segment au quatrième trimestre a augmenté de 34 % pour atteindre 1,43 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à 1,44 milliard de dollars.

Le segment des communications d'Analog Devices, qui fabrique des équipements de transmission de signaux radio par le biais de réseaux sans fil, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 389,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 380,60 millions de dollars.