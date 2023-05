Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices: départ prévu du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Analog Devices a annoncé jeudi soir que Prashanth Mahendra-Rajah, son vice-président exécutif et directeur financier (CFO) depuis six ans, a l'intention de quitter son poste pour explorer d'autres opportunités.



Il restera néanmoins au sein du groupe de semiconducteurs jusqu'à la fin de l'exercice afin d'assurer une transition en douceur. Analog a commencé une recherche pour lui trouver un successeur comme directeur financier.



Par ailleurs, la société réaffirme ses objectifs pour son deuxième trimestre 2022-23, à savoir des revenus de l'ordre de 3,2 milliards de dollars, une marge opérationnelle ajustée d'environ 51% et un BPA ajusté autour de 2,75 dollars.





Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ +2.29%