Analog Devices : consensus manqué au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son dernier trimestre 2018-19 un BPA ajusté en baisse de 20% à 1,19 dollar, manquant de trois cents le consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en baisse de 2,7 points à 38,8%. Le fabricant de semi-conducteurs a vu ses revenus se contracter de 6% à 1,44 milliard de dollars, 'dans un contexte d'incertitudes commerciales et macroéconomiques continues', selon son CEO Vincent Roche. Pour le trimestre en cours, il vise un BPA ajusté d'un dollar (à plus ou moins sept cents) et une marge opérationnelle de l'ordre de 36,7%, pour des revenus de 1,30 milliard de dollars (à plus ou moins 50 millions).

