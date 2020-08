Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices : consensus battu au 3e trimestre Cercle Finance • 19/08/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son troisième trimestre 2019-20 un BPA ajusté en hausse de 8% à 1,36 dollar, dépassant ainsi de six cents l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 150 points de base à 42,3%. Le fabricant de semi-conducteurs a vu ses revenus se tasser de 2% à un peu moins de 1,46 milliard de dollars, avec toutefois une progression de 11% en rythme séquentiel, tirée par la croissance sur les marchés de communications et industriels. Pour le trimestre en cours, le groupe indique anticiper des revenus de 1,44 milliard de dollars, à plus ou moins 70 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 1,32 dollar, à plus ou moins dix cents.

Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ 0.00%