Analog Devices : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie pour son premier trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 23% à 1,03 dollar, dépassant de trois cents le consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée dégradée de 4,3 points à 36,9% et des revenus en recul de 15% à 1,3 milliard. Pour le trimestre en cours, le fabricant de semi-conducteurs vise un BPA ajusté de 1,10 dollar (à plus ou moins huit cents) et une marge opérationnelle de l'ordre de 37,5%, pour des revenus de 1,3 milliard de dollars (à plus ou moins 50 millions). Par ailleurs, son conseil d'administration a fait part mardi soir d'un relèvement de 15% de son dividende trimestriel pour le porter à 62 cents, hausse effective à partir du dividende qui sera payé le 10 mars aux actionnaires enregistrés au 28 février prochain.

