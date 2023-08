Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Analog Devices: BPA quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 14:36

(CercleFinance.com) - Analog Devices annonce, au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA ajusté en repli de 1% à 2,49 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en baisse de 2,3 points à 47,8% et des revenus en décroissance de 1% à 3,08 milliards de dollars.



'Les ajustements des stocks clients que nous avons mentionnés au dernier trimestre se sont accélérés à mesure que les conditions économiques se détérioraient et que nos délais continuaient de s'améliorer', précise le CEO Vincent Roche.



Pour son dernier trimestre 2022-23, le groupe de semiconducteurs prévoit un BPA ajusté de deux dollars, à plus ou moins 10 cents, une marge opérationnelle ajustée d'environ 44%, à plus ou moins 0,7 point, et des revenus de 2,7 milliards, à plus ou moins 100 millions.