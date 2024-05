Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Analog Devices: BPA divisé par deux au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Analog Devices dévoile, au titre de son deuxième trimestre 2023-24, un BPA ajusté divisé par deux (-51%) à 1,40 dollar et une marge d'exploitation ajustée en chute de 12,2 points à 39%, pour des revenus en recul de 34% à 2,16 milliards de dollars.



'Nous pensons que la rationalisation des stocks dans notre large base de clients se stabilise, nous ouvrant la voie à un retour à la croissance séquentielle au troisième trimestre', indique toutefois Vincent Roche, le PDG du fabricant de semiconducteurs.



Pour le trimestre en cours, il prévoit donc des revenus de 2,27 milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 40% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 1,50 dollar (à plus ou moins 10 cents).





Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ +6.77%