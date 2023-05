Analog Devices: BPA accru de 18% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 14:17

(CercleFinance.com) - Analog Devices annonce, au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté en hausse de 18% à 2,83 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,9 point à 51,2% et des revenus en croissance de 10% à 3,26 milliards de dollars.



'En ce qui concerne le second semestre, nous nous attendons à ce que les revenus ralentissent compte tenu de l'incertitude économique persistante et de la normalisation des chaînes d'approvisionnement', prévient toutefois son CEO Vincent Roche.



Pour son troisième trimestre, le groupe de semiconducteurs prévoit un BPA ajusté de 2,52 dollars, à plus ou moins 10 cents, une marge opérationnelle ajustée d'environ 48,5%, à plus ou moins 0,7 point, et des revenus de 3,1 milliards, à plus ou moins 100 millions.