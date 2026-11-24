Le fabricant de circuits intégrés Analog Devices dévoile, au titre de son 4e trimestre 2025-2026, un BPA ajusté en hausse de 80%, à 4,06 USD, dépassant d'environ 4% le consensus de marché, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 8,8 points, à 52,3%.

Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée en hausse de 4,7 points, à 74,5%, et sur des revenus en croissance de 52%, à 3,26 MdsUSD, "avec une croissance en rythme annuel tirée par les centres de données et l'industrie".

"Ces dynamiques de croissance renforcent notre conviction qu'Analog Devices est structurée pour prospérer à travers un large éventail de cycles technologiques et d'investissement", affirme son PDG, Vincent Roche, qui salue ainsi une clôture de l'exercice 2026 sur des performances record.

"Nous orientons nos investissements vers trois priorités : la R&D pour renforcer notre avance technologique, les capacités de production pour sécuriser les approvisionnements nécessaires à la croissance de nos clients, et une redistribution régulière de capitaux à nos actionnaires", ajoute Richard Puccio, directeur financier.

Pour le 1er trimestre de son nouvel exercice 2027, Analog Devices prévoit des revenus de 4,4 MdsUSD (à plus ou moins 150 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 50,5% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 3,82 USD (à plus ou moins 0,20 USD).