Analog Devices: baisse de 37% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices dévoile, au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, un BPA ajusté en baisse de 37% à 1,73 dollar et une marge d'exploitation ajustée en chute de 9,1 points à 42%, pour des revenus en recul de 23% à 2,51 milliards de dollars.



'Analog a réalisé des revenus et une rentabilité supérieurs au point médian de nos perspectives, malgré un environnement macroéconomique toujours difficile', souligne toutefois Vincent Roche, le PDG du fabricant de semiconducteurs.



Pour son deuxième trimestre comptable, il prévoit des revenus de 2,1 milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 37% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 1,26 dollar (à plus ou moins 10 cents).





