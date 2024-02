Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Analog Devices: augmentation de 7% du dividende information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Analog Devices a annoncé mardi soir la décision de son conseil d'administration d'augmenter de 7% son dividende trimestriel à 0,92 dollar par action, augmentation qui entrera en vigueur à compter du versement prévu le 15 mars prochain.



Le fabricant de semiconducteurs souligne avoir versé un dividende pendant 80 trimestres consécutifs, totalisant plus de 11 milliards de dollars de liquidités reversées à ses actionnaires sous forme de dividendes.



'Au cours des cinq dernières années seulement, Analog Devices a généré un rendement de plus de 15 milliards de dollars, soit plus de 15% de notre capitalisation boursière, sous forme de dividendes et de rachats d'actions', ajoute son PDG Vincent Roche.





