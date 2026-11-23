Le constructeur américain de moteurs à réaction GE Aerospace GE.N a annoncé lundi qu'Amy Gowder, présidente-directrice générale de sa division Défense et Systèmes, allait quitter l'entreprise, tandis que Darin DiTommaso, vice-président de l'ingénierie de cette division, assumera cette fonction à titre intérimaire.
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Mme Gowder quittera ses fonctions au cours du premier trimestre 2027 afin de se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles
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L'entreprise mène actuellement une recherche interne et externe pour lui trouver un successeur
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Mme Gowder a rejoint GE Aerospace en 2022 après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Lockheed Martin. Elle a joué un rôle clé dans la transition de GE Aerospace vers le statut de société cotée indépendante et dans la croissance de son activité de défense
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Au sein de GE, Mme Gowder a dirigé une division spécialisée dans le développement et la fabrication de moteurs et de systèmes destinés aux applications militaires: combat aérien, avions d’entraînement, avions ravitailleurs, hélicoptères et applications maritimes
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Ce changement à la tête de l’entreprise intervient alors que GE Aerospace bénéficie d’une demande soutenue en moteurs et pièces d’avion, tandis que les dépenses de maintenance des compagnies aériennes et les dépenses militaires restent stables dans un contexte de tensions géopolitiques accrues
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