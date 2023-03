Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: Yves Perrier va quitter la présidence du conseil information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Yves Perrier, qui présidait le conseil d'administration d'Amundi depuis 2021 et dont le mandat arrive à son terme, va être remplacé par Philippe Brassac, a annoncé mercredi le gestionnaire d'actifs dans un communiqué.



Considéré comme l'architecte de la création d'Amundi en 2009, Yves Perrier avait accepté de prendre la présidence du conseil d'administration du groupe il y a deux ans afin d'accompagner l'entreprise dans une période 'transitoire'.



Son mandat devant arriver à son terme après l'assemblée générale du 12 mai prochain, c'est Philippe Brassac, le directeur général de Crédit Agricole depuis 2015, qui lui succédera.



Yves Perrier avait occupé le poste de directeur général de 2010 jusqu'en 2021, période durantlaquelle Amundi a connu une forte croissance en devenant le leader européen de l'industrie de la gestion d'actifs.



Il est prévu qu'il soit nommé président d'honneur de la société.





