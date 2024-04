Amundi veut fusionner ses activités aux Etats-Unis avec l'Américain Victory Capital

Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a annoncé mardi vouloir fusionner ses activités aux Etats-Unis avec la société de gestion américaine Victory Capital, en échange d'une prise de participation d'Amundi au sein de son partenaire américain de 26,1%.

Valerie Baudson, PDG d'Amundi, en 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Ce "partenariat stratégique" prévoit aussi la signature d'"accords de distribution internationaux réciproques d'une durée de 15 ans", afin de permettre à Victory Capital de distribuer ses produits d'investissement aux clients non américains d'Amundi. Et inversement, Amundi bénéficierait de la plateforme de distribution de Victory Capital pour vendre ses produits d'épargne et d'investissement aux Etats-Unis.

"Les clients d’Amundi auraient accès à une gamme d’expertises américaines plus riche et performante et à un éventail de solutions élargi", ajoutent les deux sociétés dans un communiqué commun.

"La transaction envisagée avec Victory Capital est une opportunité unique de renforcer notre présence aux États-Unis", a commenté Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, citée dans le communiqué.

Amundi prévoit de fusionner ses activités américaines avec son nouveau partenaire "en échange d'une prise de participation de 26,1% d'Amundi dans Victory Capital, sans paiement en numéraire".

Amundi évalue cette prise de participation à environ 1 milliard de dollars.

Cotée au Nasdaq depuis 2018, Victory Capital a vu son résultat net multiplié par quatre en six ans. La capitalisation boursière de Victory Capital s'élevait à 2,7 milliards de dollars à la clôture de lundi, selon les données de Factset.

"L'intégration des activités d'Amundi US nous permettra d'accroître la taille et l’envergure de notre plateforme, d'y ajouter de nouvelles capacités de gestion et de renforcer notre distribution aux États-Unis", estime de son côté David Brown, directeur général de Victory Capital.

Les revenus générés par la nouvelle entité seront de "1,2 milliard de revenu et 400 millions de résultat net ajusté avant synergie", d'après Amundi.

Encore au stade du protocole d'accord, cette transaction pourrait être conclue "en fin d'année, ou au tout début 2025", après "un accord final liant" prévu à la fin du mois de juin, précise Amundi.

Victory Capital gère 175 milliards de dollars, tandis que les encours Amundi s'élevaient à 2.037 milliards d'euros en 2023, dont 104 milliards de dollars gérés par sa branche américaine pour le compte d’investisseurs particuliers ou institutionnels du monde entier.