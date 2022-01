Amundi veut faire croître sa gestion passive de 50% d'ici 2025

(AOF) - Amundi a révélé viser une croissance de 50 % des actifs sous gestion de sa plateforme de gestion passive d'ici 2025 grâce à l'acquisition de Lyxor, le 1er fournisseur européens d’ETF. Par ailleurs, la nouvelle gamme d'ETF responsables d’Amundi représente une part de marché d’environ 20%. Le gestionnaire d'actifs entend doubler la proportion d'ETF ESG offerts aux investisseurs, pour atteindre 40% de la gamme totale ETF d'ici 2025. Amundi a pris la décision stratégique de créer une ligne métier dédiée aux actifs alternatifs liquides, " Amundi Alternatives ", afin de se positionner en tant qu'acteur majeur sur ce marché. La société a pour objectif d'augmenter les actifs gérés par la plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS de 50 % d'ici 2025 et d'accélérer le développement des DMAP auprès des clients institutionnels internationaux. Enfin, Amundi a confirmé les synergies engendrées par l'intégration de Lyxor, qui seront conformes à ce qui a été annoncé en avril 2021, soit des synergies de coûts avant impôts qui devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024, et des synergies de revenus qui devraient atteindre 30 millions d'euros en année pleine en 2025. Le processus d'intégration va être mis en œuvre progressivement sur les deux années à venir, avec différentes étapes (migration informatique, fusions juridiques, mise en place d'une nouvelle organisation).

