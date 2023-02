Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : vers un re-test des 64E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Amundi reprend +4% et s'achemine vers un re-test des 64E, résistance du 2 février, niveau proche du zénith des 64,5E du 29/03/2022.

Le titre qui vient de reprendre près de 60% en 4 mois et une semaine pourrait marquer une pause au sein d'une figure en tête/épaules inversée, le potentiel haussier pouvant se prolonger ultérieurement en direction de 72,5E.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.88%