Amundi: vers un rapprochement avec Victory Capital

(CercleFinance.com) - Amundi indique avoir signé un protocole d'accord visant à fusionner ses activités aux Etats-Unis avec Victory Capital, en échange d'une prise de participation de 26,1% dans ce dernier et d'accords de distribution internationaux réciproques d'une durée de 15 ans.



Cette fusion permettrait de créer une plateforme d'investissement américaine plus importante au service des clients des deux sociétés, selon Amundi qui disposerait ainsi d'un plus grand nombre d'expertises de gestion libellées en dollars.



Les deux parties travaillent à conclure un accord définitif, qui devrait être annoncé d'ici la fin du deuxième trimestre. La réalisation finale d'une transaction reste soumise à certaines conditions, et notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires.





