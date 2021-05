Amundi : Valérie Baudson rejoint le Comité exécutif de Crédit Agricole S.A.

(AOF) - A l'occasion de sa nomination en tant que Directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson est nommée Directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A. Elle rejoint le Comité exécutif de la banque française.

Valérie Baudson a rejoint Amundi en 2007 pour superviser le métier ETF, Indiciel & Smart Beta qu'elle a créé et développé à partir de 2008. Elle est membre du Comité exécutif d'Amundi depuis 2013 et membre du Comité de Direction depuis 2016 en tant que Directrice générale de CPR AM. Valérie Baudson était en charge du Pôle dédié aux clients distribution tiers et banques privées du Groupe Amundi et supervisait les filiales d'Amundi en Allemagne et en Espagne.

Diplômée d'HEC Paris, Valérie Baudson est membre du Conseil d'administration de CA Indosuez Wealth, membre du Comité stratégique de l'Association Française de la Gestion financière (AFG) et Présidente du Collège investisseurs de Paris Europlace.