Amundi va racheter Lyxor pour 825 millions d'euros

(AOF) - Le conseil d'administration de Société Générale a approuvé l'entrée en négociation exclusive avec Amundi en vue de la cession des activités de gestion d'actifs opérées par Lyxor. Cette cession, qui devrait être finalisée au plus tard en février 2022, se ferait au prix de 825 millions d'euros en numéraire.

Amundi souligne que cette transaction est conforme à sa discipline financière et serait fortement créatrice de valeur, avec une relution du bénéfice net par action d'environ 7% et un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans. Seules les synergies de coûts sont prises en compte pour ces estimations.

Lyxor est l'entité qui regroupe les activités de gestion d'actifs du groupe, et opère notamment via Lyxor Asset Management. Créée en 1998, Lyxor a joué un rôle pionnier dans le développement des gestions d'actifs spécialisées, et bénéficie notamment d'une position de leadership dans la gestion passive en Europe. Les encours gérés par Lyxor Asset Management totalisent environ 140 milliards d'euros à fin décembre 2020 dont 124 milliards d'euros au titre du périmètre de l'opération considérée.

Ce projet de cession couvrirait les activités de gestion passive (ETFs) et active (y compris alternative) que Lyxor réalise pour des clients institutionnels en France et à l'international. Le périmètre de l'opération inclurait les fonctions commerciales et de support dédiées à ces activités.

Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 milliards d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en terme de clientèle que de géographie.

Amundi disposerait ainsi de leviers puissants pour accélérer sa trajectoire de développement sur le marché en forte croissance des ETF, tout en complétant son offre dans la gestion active, en particulier en actifs alternatifs liquides et en solutions d'advisory.

Les accords de partenariat avec Amundi pour la fourniture de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de Société Générale sont par ailleurs maintenus. Société Générale continuera également d'accompagner Amundi à travers sa gamme complète et modulable de solutions de marchés et de métiers titres.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole, qui entend renforcer son positionnement dans les métiers de l'épargne.