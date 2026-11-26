(Zonebourse.com) - Amundi Private Equity Funds annonce avoir conclu un accord en vue d'une prise de participation minoritaire au capital d'Emergence, spécialiste français des services vétérinaires d'urgence, aux côtés de ses associés vétérinaires.

Issu du rapprochement de VétoAdom et AdomVet, Emergence s'appuie sur un modèle intégré combinant un réseau d'établissements dédiés aux soins d'urgence en dehors des heures ouvrées, des interventions à domicile et une plateforme de régulation médicale téléphonique.

Le groupe évolue sur un marché en croissance structurelle, soutenu notamment par l'externalisation progressive des gardes vétérinaires, la demande croissante d'un accès continu aux soins pour les animaux de compagnie et la professionnalisation des services d'urgence.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie Mégatendances d'Amundi Private Equity Funds, qui entend accompagner Emergence dans une nouvelle phase de développement en s'appuyant sur son expérience auprès des PME et ETI européennes en croissance.

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