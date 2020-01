Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : une nouvelle Directrice générale au Luxembourg Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Amundi annonce la nomination de Jeanne Duvoux en tant que Directrice générale d'Amundi Luxembourg. Avant de rejoindre Amundi, Jeanne Duvoux était en charge des activités de Banque Privée à Luxembourg et membre du comité exécutif de la banque privée de Société Générale depuis 2015. En 2006, elle rejoint SGSS lors du rachat du métier titres d'Unicredit en Italie, en tant que Directeur Général Adjoint de SGSS S.p.A, à Milan dont elle devient Administrateur délégué en janvier 2012. Jeanne Duvoux est diplômée de Néoma business school et expert-comptable.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.93%